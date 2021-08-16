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Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti

16.08.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti

Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çift, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Uşak'tan İzmir istikametine giden V.Ç'nin (46) kullandığı hafif ticari araç, Derbent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nimet (57) ve eşi Mehmet Çakır'a (75) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Nimet Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Mehmet Çakır, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

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