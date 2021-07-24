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Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

24.07.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekiplerinin Süleymanlı Mahallesi'nde yaptığı takip ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 20 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. saklandığı yerde yakalandı.

A.Ö. savcılıktaki işlemlerinin ardından Süleymanlı T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

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