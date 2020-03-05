YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da haşereyle mücadele başladı

Manisa’da haşereyle mücadele başladı

MANİSA HABERLERİ  | 05.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte 17 ilçede ilaçlama çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte 17 ilçede ilaçlama çalışmalarına başladı. Sivrisinek ve karasineklerin üreme yerleri olan sulak alanlarda ve gübrelik alanlarda yapılan larvasit uygulamalarını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, vatandaşların sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla çalıştıklarını söyledi.
Kış mevsiminin etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimi hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşların sağlıklı bir yaz mevsimi bir geçirebilmeleri amacıyla 17 ilçede ilaçlama çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ve Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, Ahmetli, Salihli, Turgutlu ilçelerinde yapılan uygulamaları yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, “Sivrisinek ve karasineklerin üreme yerleri olan sulak alanlarda ve gübrelik alanlarda larvasit uygulamalarına başlanıldı. İlaçlama çalışmalarımız il genelinde periyodik olarak devam edecek” ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Manisa Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
13:27
İkindi
16:40
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

İlginizi Çekebilir

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.