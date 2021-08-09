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Manisa'da hemzemin geçitte kaza: 1 ağır yaralı

09.08.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da hemzemin geçitte kaza: 1 ağır yaralı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde hemzemin geçitte trenin altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

45 ZC 3246 plakalı motosikletiyle Fevzipaşa Üst Caddesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.A. (24), Alaşehir'den İzmir yönüne giden "32606" sefer sayılı Uşak-İzmir Bölgesel Ekspresi'nin altında kaldı.

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motosikletin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücü A.A, sağlık ekibince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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