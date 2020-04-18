YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı

Manisa’da Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 18.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal izolasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı.Manisa’da sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla uygulama yapıldı.

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal izolasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı.
Manisa’da sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla uygulama yapıldı. Huzur ve Güven Uygulamasında sokağa çıkma yasağı bulunan 50 kişiye toplamda 32 bin 506 TL para cezası kesildi. Öte yandan uygulama kapsamında 7 bin 316 araç kontrol edilirken 33 araca toplamda 24 bin 785 TL para cezası kesildi. İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada 8 bin 838 iş yeri kontrol edilirken 5 iş yerine toplamda 15 bin 750 TL para cezası kesildi. Park ve bahçelerde yapılan kontrollerde ise 103 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 51 bin 352 TL para cezası kesildi. Bin 699 kişinin sorgulandığı uygulamada aranan 1 şahıs ise yakalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Hedefleri 10 bin maske üretmek

Hedefleri 10 bin maske üretmek

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Manisa Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:57
Yatsı
21:19

İlginizi Çekebilir

Jandarma çocukları sevindirdi

Jandarma çocukları sevindirdi

Vali Deniz kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

Vali Deniz kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

Yunusemre’de 4 gün pazar kurulacak

Yunusemre’de 4 gün pazar kurulacak

Çocuklarda büyümenin izlenmesi hastalıkta erken tanı için önemli

Çocuklarda büyümenin izlenmesi hastalıkta erken tanı için önemli

Soma'da iki apartman karantinaya alındı

Soma'da iki apartman karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.