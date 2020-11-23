YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 23.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Nazım G'nin (33) kullandığı 06 BP 1312 plakalı otomobille Yıldız G. (52) idaresindeki 34 EY 0690 plakalı otomobil, Taytan kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle İbrahim N. (41), Musab Talha G. (6), Erdoğan G. (35), Berk Ufuk N. (14) ve Burak Utku N. (16) yaralandı.

Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Musab Talha G, Burak Utku N, Erdoğan G. ve Nazım G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Manisa Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:02
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Çetin Eczanesi
Merkez
Çınarlı Eczanesi
Merkez
Dilşen Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Murat Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.