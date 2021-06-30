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Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

30.06.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Fatih Coşkuner'in (34) kullandığı 45 HA 9776 plakalı otomobil, Menemen Caddesi, Batı Çevre Yolu Kavşağı yakınlarında Tevfik Baykal (31) idaresindeki 35 ACF 875 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 45 HA 9776 plakalı otomobilde sıkışan yaralılar Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler ile her iki otomobilde bulunan yolcular Elif Sena Baykal (4), Rukiye Coşkuner (31), Yusuf Enes Coşkuner (8) ve Selin Coşkuner (4) kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Manisa-İzmir yönünde bir süre tek şeritten akan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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trafik kazası Manisa

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