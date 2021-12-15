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Manisa'da iki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

15.12.2021 03:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da iki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobiliyle iki polis aracına çarparak kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Yarhasanlar Mahallesi'nde uygulama yapan polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, iki polis aracına çarpıp kaçmaya başladı.

Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde tarlaya girince otomobili çamura saplanan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında başkası adına düzenlenmiş sahte ehliyet çıktı.

Zanlının kimliğinin G.G. (32) olduğu ve 12 suçtan arandığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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