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Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

MANİSA HABERLERİ  | 18.10.2020 23:41 | Son Güncelleme

Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda konuşan Vali Karadeniz, "Kış aylarının gelmesi ile ev ziyaretlerinde artış yaşanması durumunda Covid-19 vaka sayısında da artış yaşanması ön görülüyor" dedi.İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu genelge doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda Manisa’da korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ve Manisa’daki genel durum hakkında bilgiler veren Vali Karadeniz, “Kış aylarının gelmesi ile ev ziyaretlerinde artış yaşanması durumunda Covid-19 vaka sayısında da artış yaşanması ön görülüyor.

Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda konuşan Vali Karadeniz, "Kış aylarının gelmesi ile ev ziyaretlerinde artış yaşanması durumunda Covid-19 vaka sayısında da artış yaşanması ön görülüyor" dedi.
İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu genelge doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda Manisa’da korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ve Manisa’daki genel durum hakkında bilgiler veren Vali Karadeniz, “Kış aylarının gelmesi ile ev ziyaretlerinde artış yaşanması durumunda Covid-19 vaka sayısında da artış yaşanması ön görülüyor. Bu durumun önüne geçmek için gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Bununla birlikte filyasyon ekiplerinin Covid-19 vaka temaslı kişilere yönelik yaptıkları çalışmalar salgının yayılmasının önlenmesi açısından önem arz ediyor. Bu sebeple temaslı kişilere ilişkin ekiplere doğru bilgilerin verilmesi gerekiyor” dedi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, 7 gün boyunca il genelinde yapılacak olan denetimlerin planlamasının yapılması, Covid-19 salgına karşı bulaş riskini azaltmak için alınması gereken ilave tedbirlerin görüşülmesi ve fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.
Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Vali Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı.

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