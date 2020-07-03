Manisa’da ilk kez bir meslek lisesinde Radyo Televizyon alanı açıldı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa’da liselerde olmayan Radyo-Televizyon alanının bu sene açıldığı müjdesini verdi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ve yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Dikici, Manisa’nın Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Radyo-Televizyon alanı açılması yönündeki taleplerinin ilk olarak İl İstihdam Kurulu tarafından daha sonra da Bakanlık tarafından uygun görülerek Manisa’daki Meslek Lisesinde açıldığı müjdesini verdi.

Manisa 30. il oldu

Manisa, meslek liselerinde Radyo-Televizyon alanı olan ülke genelinde 30’uncu il olurken bölüm açılan 50’nci okul da Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Alanın Manisa’da açılması aşamaları hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dikici, “Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’mizde Rayo-Televizyon alanı 30’uncu il olarak Manisa’mızda açıldı. Türkiye genelinde 49 adet okulumuzda bu bölüm mevcuttu, Manisa alan açılan 50’nci meslek lisesi oldu. Bu sene Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği’nin teklifi ve bu alanın açılması yönündeki yazılı talepleri doğrultusunda İl İstihdam Kurulu’nda alınan olumlu karar sonrası, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığı’mıza bölüm açılması teklifimizi yaptık. Bakanlığımız, yaptığımız bu teklifi kabul etti ve geçtiğimiz hafta Manisa’mızda Radyo Televizyon Alanını lisemizde açtı. Olmayan bir alan, Manisa’da ilk defa meslek liselerinde açılan bir alan. Bu anlamda Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gelişen dünyada iletişimin, haberleşmenin üst seviyeye çıktığı, evlerden çıkmadığımız ama dijital dünyayı, dijital ortamı yoğun olarak kullandığımız durumda Radyo Televizyon alanı hem Manisa’mıza hem de tüm gazetecilere hayırlı olsun” dedi.

Dikici, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Radyo-Televizyon alanının öğrenci alacağını sözlerine ekledi.