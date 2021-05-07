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Manisa'da inşaatın çatısından düşen işçi öldü

07.05.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da inşaatın çatısından düşen işçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde depo inşaatının çatısındaki halatın kopması sonucu yere düşen işçi yaşamını yitirdi.

Karaağaçlı Mahallesi'nde bir depo inşaatında görevli Mehmet Kürkünç (36), çatıda çalıştığı sırada bağlı olduğu halatın kopması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kürkünç'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kürkünç'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

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