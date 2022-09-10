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Manisa'da iş yerinde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı

10.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da iş yerinde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Manisa'da iş yerinde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir cep telefonu dükkanına yapılan operasyonda, gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi Seyfettinbey Caddesi üzerindeki bir cep telefonu dükkanına operasyon düzenledi.

Ekiplerin işyerinde yaptığı aramada, 80 gümrük kaçağı tuşlu telefon, 50 kaçak cep telefon ekranı ve 100 kaçak batarya ele geçirildi.

İşyeri sahibi C.B. ekiplerce gözaltına alındı.

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Manisa kaçak telefon

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