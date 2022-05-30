Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan işçi 19 gün sonra öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan işçi, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 11 Mayıs'ta meydana gelen kazada yaralandıktan sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Gamze Karabulut (34) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kamuran Alan ve Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Nuray Taş ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

- Olay

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaya giden işçileri taşıyan F.D. yönetimindeki 45 J 6405 plakalı otobüs, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında H.K. idaresindeki demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı.

Otobüsteki işçilerden Kamuran Alan, olay yerinde ölmüş, yaralanan 29 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Nuray Taş (32) ise müdahaleye rağmen ertesi gün yaşamını yitirmişti.



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