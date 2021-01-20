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Manisa’da İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 46 bin 41 kişi

20.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2021 yılı 1.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2021 yılı 1. olağan Toplantısı Manisa Valiliği binasındaki toplantı salonunda video konferans yöntemiyle, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Manisa İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan toplantıda 2020 yılındaki İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının 46 bin 41 kişi olduğunu açıkladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, toplantının amacını, “İl düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsar.” diyerek açıkladı.
Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Eşref Aslan ise, ocak-aralık 2020 dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerine yönelik yaptığı bilgilendirdiği konuşmasında, “Türkiye genelinde en son açıklanan TÜİK verilerine göre 2020 yılı Ekim dönemi işsizlik oranı yüzde 12,7 istihdam oranı yüzde 43,6 işgücüne katılım oranı da yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. Son açıklanan TÜİK verilerine göre 2013 yılsonu itibariyle ilimizdeki işsizlik oranı yüzde 5,1 işgücüne katılım oranı yüzde 55, istihdam oranı da yüzde 52,7 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca ilimizin de içinde bulunduğu TR33 Kalkınma bölgesinde Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak bölge bazlı istihdam rakamlarına bakıldığında TR33 bölgesinin 2017 işsizlik oranı yüzde 6.2, 2018 yılı işsizlik oranı yüzde 6.8, 2019 yılı işsizlik oranı yüzde 9,8 olarak gerçekleşmiştir. 2020 ocak-aralık itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında, kurumumuza müracaat eden 83 bin 730 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilmiştir. 8 bin 864 iş yeri ziyaret edilerek, kamu ve özel sektörde toplam da 15 bin 382 kişinin işe yerleştirilmesinin, il müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Kuruma kayıtlı işsizlerin 23 bin 57’si erkek, 22 bin 984 kadın olmak üzere toplam 46 bin 41 kişidir. Kayıtlı işsizlerin 847’si engelli, 110’u eski hükümlü ve 1’i de terörle mücadelede yaralananlardan oluşmaktadır.” diye konuştu.
2020 yılında İş ve Meslek Danışmanı İş Kulübü Liderleri tarafından 40 grupta 560 kişiye ‘Özgeçmiş hazırlama’, ‘Mülakat teknikleri’, ‘İş arama kanalları’ gibi konular hakkında eğitim verildiğini kaydeden Aslan, “Bunların yanında pandemi sürecinde uzaktan online eğitim ile 600 üniversite öğrencisine eğitim verilmiştir. Ayrıca Meslek Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 211 eğitim kurumu ziyareti, 170 grup görüşmesinde 9 bin 229 kişiye meslek danışmanlığı eğitimi verilmiştir. 2020 ocak-aralık döneminde İl Müdürlüğümüzce açılan kurs/programlarından; İşbaşı Eğitim Programı kapsamında açılan 1.565 programa 5 bin 320 kişi katılmış olup kursiyer cep harçlığı ve Genel Sağlık Sigorta Prim Ödemeleri kapsamında 34 milyon 284 bin 673,61 TL ödeme yapılmıştır. Mesleki Eğitim Kursları kapsamında çeşitli mesleklerde 18 kurs açılarak 410 katılımcı mezun olmuştur. Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitimlerimiz için 1 milyon 278 bin 579 TL ödeme yapılmıştır. İlimizde toplum yararına program (TYP) kapsamında 37 kurs açılarak 1.421 vatandaşımız çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. Bu program için İlimize 35 milyon 732 bin 195,10 TL ödeme yapılmıştır. Pasif İş Gücü Programları kapsamında; İşsizlik Ödeneğinden; 7 bin 500 kişi, Kısa Çalışma Ödeneğinden; 51 bin 813 kişi, Nakdi Ücret Desteğinden 35 bin 457 kişi yararlanmıştır.” dedi.

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