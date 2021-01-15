Manisa’da Jeotermal Enerji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında jeotermal faaliyetlere ilişkin çalışmaların değerlendirildiği Jeotermal Enerji Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa’daki jeotermal faaliyetlere ilişkin çalışmaların değerlendirildiği Jeotermal Enerji Çalışma Grubu Toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, ileriye yönelik oluşabilecek etkilerin belirlenmesi, alınan kararların uygulanabilirliğinin sağlanması ve jeotermal enerji kaynağı kullanılan tesislerde saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasında İlimizdeki jeotermal kaynakların kullanılmasıyla ilgili bundan sonra bir yol haritası çizilmesi gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, “İlimizde jeotermallere yönelik olumsuz kanaatler söz konusu ama bu olumsuz kanaatlerinde bilimsel verilerden ziyade söylentilere yönelik olduğu görülüyor. Jeotermalin zararları ve olumsuzlukları varsa bilimsel anlamda da ortaya konulması gerekiyor. Teknoloji her zaman zararlı olmuyor, faydalı olduğu noktalarda çok. Neticede biz bu kaynaklardan istifade etmek zorundayız. Bunu da çevreye zarar vermeden yapmalıyız” dedi.

Jeotermal kaynakların kullanılmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu ve şu an onay aşamasında olan bir rapor olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “Rapordaki verileri de baz alarak bazı tespitleri yapmamız gerekiyor. Bu tespitlerden birincisi yatırımı yapacak firmanın yapması gereken işler, ikincisi idari olarak bizlerin yapması gereken işler, üçüncüsü bu süreçlerle ilgili araştırmamız gereken konular var ki raporda da araştırılması gerektiği yer alıyor. Bütün bunları bir eylem planına dönüştürmek üzere de bu komisyonu kurmuş olduk” diye konuştu.

Toplantı jeotermal kaynakların çevreye zarar vermeden kullanılmasıyla ilgili çizilecek yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.



