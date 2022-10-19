Manisa'da jeotermal sahaları ihale edilecek

Manisa'da 3 yıllığına arama ruhsatı verilecek jeotermal sahaları ihale edilecek.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'da 3 yıllığına arama ruhsatı verilecek 12 jeotermal sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek. Sahaların ihalesi, 1 Kasım Salı günü saat 10.00'da Manisa Defterdarlık Binası toplantı salonunda yapılacak.



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