YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

06.05.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevindeki jandarma ekipleri, Bakır Mahallesi Sarnıç bölgesindeki arazide kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Ekipler, R.Y. (53), Ü.Y. (24), S.T. (28) ve H.Y'yi (28) suçüstü yakaladı.

Bölgede, kaçak kazı sırasında kullanılan kürek, kazma, balyoz ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheliler arasında İzmir'in Bayraklı ilçesinde mahalle bekçisi olarak görev yapan bir kişinin de bulunduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Manisa'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandıManisa'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
bekçi

Manisa Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:14
Yatsı
21:44

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cuma

Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Eser Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Hisar Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.