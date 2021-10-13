Manisa’da kaçak tütün ve sigara yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki operasyonda kaçak tütün ile elektronik sigara sıvısı ve 22 bin makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 700 kutu kaçak nargile tütünü, 85 kilogram açık nargile tütünü, 70 paket kaçak elektronik sigara likidi ve tütünü, 8 kilogram kaçak pipo tütünü, 22 bin bandrolsüz makaron ve 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.T. (22) hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

