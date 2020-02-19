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Manisa’da kaldırım ve duraklara park edenlere ceza yağıyor

MANİSA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da usulsüz park yapan araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da usulsüz park yapan araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, yayaların yoğun kullandığı kaldırımları, engelli rampalarını ve toplu taşıma duraklarını işgal eden 86 araç sürücüne cezai işlem uygulanırken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların daha dikkatli ve sağduyulu olmalarını istedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklarda usulsüz park eden sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesinde denetimlerini sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yayaların yoğun kullandığı kaldırımları, engelli rampalarını ve toplu taşıma duraklarını işgal eden 86 araç sürücüne cezai işlem uyguladı. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmasını rica eden Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Trafik güvenliğini sağlayabilmek amacıyla daire başkanlığına bağlı ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar ilçemizde cadde ve sokaklarda yaptığımız denetimlerde korsan taşımacılık yapan 1 araç trafikten men edildi. Güzergah dışı taşımacılık yapan 1 araç sahibine ise cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra usulsüz park ederek, hem yayaların hem de sürücülerin sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyen 86 araç sahibine ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı. Bu konuda vatandaşlarımızın daha dikkatli ve sağduyulu olmalarını rica ediyorum” dedi

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Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
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