Manisa'da kamyonetin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetin, önünde seyreden traktöre çarpması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaklıbozköy Mahallesi yakınlarında Ö.G.'nin (33) kullandığı 20 ACJ 207 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen M.K. (50) idaresindeki 45 US 522 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör savruldu, kamyonet ise tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile traktörde bulunan yolcu A.K. (70) yaralandı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.K. ile A.K.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

