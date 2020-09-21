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Manisa'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 21.09.2020 23:03 | Son Güncelleme

Manisa'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaşar Güler (53) yönetimindeki 34 BS 2361 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Kavşağı'nda, 35 AG 8541 plakalı Coşkun Altundaş (34) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüje vuran otomobil takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Güler ile aynı araçtaki Nuran (47) ve Naz Güler (13), 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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