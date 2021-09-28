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Manisa'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kardeş öldü

28.09.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kardeş öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

Akçapınar Mahallesi E-96 kara yolunda Ankara'dan İzmir istikametine giden Erdal Alkan (36) idaresindeki 06 BVE 535 plakalı kamyon, karşı şeride geçerek Osman Gürkan'ın (49) kullandığı 45 LG 280 plakalı otomobile çarptı.

Sürücü Gürkan ile ağabeyi Ali Gürkan (58), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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