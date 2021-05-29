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Manisa'da kanala düşen hafif ticari araç yandı

29.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kanala düşen hafif ticari araç yandı

Manisa'da kanala düşen hafif ticari araç yandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur suyu kanalına düşen hafif ticari araçta yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ertan Payaz (51) idaresindeki 35 P 8829 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak şeritleri ayıran yağmur suyu kanalına düştü.

Sürücü Payaz, kazadan yara almadan kurtulurken araçtaki Ayla Payaz (48) hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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