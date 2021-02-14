Manisa’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Manisa’nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılarak tuzlama çalışması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Demirci, Kırkağaç ve Soma’da bir yandan karla kapanan yolları açarken diğer taraftan da tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışının beklendiği diğer ilçeler için de kar yağışı ile birlikte müdahale edecek ekiplerini teyakkuz halinde bekleten Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Manisa’da saat 19.30 itibariyle kapalı köy yolu bulunmadığı açıklandı.



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