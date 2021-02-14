YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Manisa’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

14.02.2021 20:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılarak tuzlama çalışması yapıldı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Demirci, Kırkağaç ve Soma’da bir yandan karla kapanan yolları açarken diğer taraftan da tuzlama çalışması yapıyor.

Manisa’nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılarak tuzlama çalışması yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Demirci, Kırkağaç ve Soma’da bir yandan karla kapanan yolları açarken diğer taraftan da tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışının beklendiği diğer ilçeler için de kar yağışı ile birlikte müdahale edecek ekiplerini teyakkuz halinde bekleten Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Manisa’da saat 19.30 itibariyle kapalı köy yolu bulunmadığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
06:33
Sabah
07:56
Öğle
13:29
İkindi
16:26
Akşam
18:53
Yatsı
20:10

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Çipiller Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Diğer Haberler

Su tasarrufunun önemini anlattı

Su tasarrufunun önemini anlattı

Yeni nesil mekanik sayaçlar Gökkaya’da anlatıldı

Yeni nesil mekanik sayaçlar Gökkaya’da anlatıldı

Salihli’de ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Salihli’de ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Hem borç ödüyorlar hem araç filosunu genişletiyorlar

Hem borç ödüyorlar hem araç filosunu genişletiyorlar

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Selendili öğrencilere tablet

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Selendili öğrencilere tablet

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’ndan bir galibiyet daha

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’ndan bir galibiyet daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.