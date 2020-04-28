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Manisa'da karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

MANİSA HABERLERİ  | 28.04.2020 13:26 | Son Güncelleme

Manisa'da karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alınan Sindelli Mahallesi dezenfekte edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Akhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 22 Nisan'da 14 gün karantinaya alınan Sindelli Mahallesi'nde ekiplerin özel kıyafet, eldiven ve maske ile dezenfeksiyon işlemi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, sokaklar, cami ve okullar başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiği bildirildi.

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