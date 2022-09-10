Manisa'da kardeşini silahla vuran zanlıyı arayan ağabey 2 kişiyi yaraladı

MANİSA (AA) - Manisa'da kardeşini silahla vuran kişinin arkasından giden ağabeyin rastgele ateş açması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Kumludere Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunan Zeynel Ş. (32) ile Ömer D. (25) tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ömer D, tabancayla Zeynel Ş'yi yaraladı.

Kardeşi Zeynel Ş'nin silahla vurulduğunu öğrenen ağabey Salih Ş'nin, olayın ardından kaçan Ömer D'nin aralarında bulunduğunu düşündüğü Yunusemre ilçesi Aynı-Ali Mahallesi'ndeki kalabalığa rastgele ateş açması sonucu Ahmet Turgay Ç. ve Rıdvan U. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, Zeynel Ş, Ahmet Turgay Ç. ve Rıdvan U'yu Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Ahmet Turgay Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaçan Ömer D. ve Salih Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz