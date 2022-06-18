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Manisa'da karı kocanın öldürülmesine ilişkin oğulları tutuklandı

18.06.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da karı kocanın öldürülmesine ilişkin oğulları tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde Mesut-Leyla D. çiftinin bıçakla öldürülmesine ilişkin, cinayetleri işlediği iddia edilen çiftin 17 yaşındaki oğulları S.D. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre dün cinayetin ardından ifadesine başvurulan çiftin çocuklarından S.D. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Anne ve babasını öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi S.D'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İfade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen S.D. tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazesi, Sart Mahallesi'nde toprağa verildi.

Sart Mahallesi'nde yaşayan Mesut D. (53) ile eşi Leyla (50) D. dün evlerinde bıçakla öldürülmüştü. Jandarma, iki çocuğu bulunan çiftin yakınlarının ifadesine başvurmuştu.

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