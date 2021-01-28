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Manisa’da karla mücadele devam ediyor

28.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günlük yaşamın aksamaması için büyük çaba gösteren ekipler, kar yağışının etkili olduğu yerlerde ulaşımın açık kalmasını sağlıyor.
Kar yağışı Spil Dağı ile birlikte, şehrin yüksek rakımlı ilçelerini etkisi altına aldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerini seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Yağışların devam ettiği ve muhtemel yağışların olabileceği bölgelerde ekiplerimiz hazır durumda. Bu anlamda Spil Dağı, Yunusemre, Kula, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Turgutlu, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerimizde kar küreme ve tuzlama ekiplerimiz gece-gündüz çalışıyor. Kış mevsiminin sert yüzünü gösterdiği bugünlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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