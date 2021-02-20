Manisa’da ‘Kaya Bahçesi’ uygulanmaya başlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından Manisa’da ilk kez çeşitli kaya ve cüruflarla birlikte 20’den fazla bitkiyi bir araya getiren ve su ihtiyacının az olmasıyla öne çıkan “Kaya Bahçesi”ni kentin farklı noktalarında uygulamaya başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların kullanımında olan yeşil alanların arttırılması noktasında büyük gayret gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın çalışmaları doğrultusunda birçok atıl alan kullanıma sunularak 60 günde 80 bin metrekarelik yeşil alan Manisalılara kazandırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı son olarak ise Manisa’da daha önce denenmemiş ve farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Çeşitli kaya ve cüruflarla birlikte 20’den fazla bitkiyi bir araya getiren ’Kaya Bahçesi’ni uygulamaya başlayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Manisa’ya estetik görüntüler kazandırmaya devam ediyor.

Kaya Bahçelerinin en önemli özelliklerinden bir tanesinin su ihtiyacının çok az olması olduğunu belirten Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Şu anda Taylan Sokak, Ingolstadt Bulvarı, Nusret Köklü Caddesi ve Birlik Caddesi’nde ’Kaya Bahçesi’ uygulaması başlattık. Kaya bahçelerinde 20’den fazla bitki çeşidi kullanılıyor. Kaya ve cüruflar da birlikte kullanılarak estetik bir görüntü yakalanıyor. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Uygulama yaptığımız yerlerde de vatandaşlardan gelen olumlu tepki bizi son derece mutlu etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde Manisa’yı daha da güzelleştirecek uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

