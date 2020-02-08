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Manisa’da kaybolmaya yüz tutan mesleklere destek

MANİSA HABERLERİ  | 08.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ahmetli’de kaybolmaya yüz tutmuş meslek ve zanaatkarları ziyaret etti.Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ve Gençlik ve Spor Komisyonu’ndan oluşan Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ahmetli ilçesine ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ahmetli’de kaybolmaya yüz tutmuş meslek ve zanaatkarları ziyaret etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ve Gençlik ve Spor Komisyonu’ndan oluşan Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ahmetli ilçesine ziyarette bulundu. Komisyon, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan yorgancılık, marangozluk, ayakkabıcılık, tenekecilik ve kabak oymacılığı ile uğraşan esnafı ziyaret etti.
Komisyon İlk olarak Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Alhan, değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini belirterek komisyon üyelerine teşekkür etti. Komisyon buradan kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbaplarını ziyaret etti ve onlarla istişarelerde bulundu. Toplanan komisyonda, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşan kişilerin desteklenmesi, bu mesleklerin tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi. Komisyon bu meslek erbaplarını tek tek dolaşarak onlarla sohbet etti ve yaptıkları işleri bir kez daha onlardan izleyip dinledi.
Komisyon meslek erbaplarının ziyaretlerinin ardından S.S. Ahmetli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Kooperatif Başkanı yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, mesleklerin tanıtılması ve kalkındırılması anlamında ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunuldu.

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Eren Eczanesi
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