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Manisa'da kestiği ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

07.11.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kestiği ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kestiği kavak ağacı üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Horzumembelli Mahallesi Çukur Yaylası mevkisinde bulunan arazisinde kestiği kavak ağacı Mustafa Kurt'un (45) üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan Kurt, sağlık ekibince kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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