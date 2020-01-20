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  4. Manisa’da kışa rağmen yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Manisa’da kışa rağmen yol yapım çalışmalarına devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Akhisar’da ilçe merkeziyle Akselendi Mahallesi arasında yapılan beton yol uygulamasını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, konforlu ve güvenli ulaşım için dört mevsim çalıştıklarına dikkat çekti.Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağındaki yolların kalitesini yükseltmek amacıyla yol yapım çalışmalarında mevsim ve mesai mefhumu gözetmiyor.

Akhisar’da ilçe merkeziyle Akselendi Mahallesi arasında yapılan beton yol uygulamasını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, konforlu ve güvenli ulaşım için dört mevsim çalıştıklarına dikkat çekti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağındaki yolların kalitesini yükseltmek amacıyla yol yapım çalışmalarında mevsim ve mesai mefhumu gözetmiyor. Ağır kış şartlarında bile yol yapım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Akhisar’da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan 11 kilometrelik yolda beton yol uygulaması gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek eşlik etti.
Mevcut güzergahta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarına kış mevsiminde de ara vermedik. Bu kapsamda Akhisar’da ilçe merkeziyle Akselendi Mahallesi arasında ekiplerimiz bir yandan beton yol uygulaması yaparken, bir yandan da mevcut güzergahta zemin güçlendirme ve dolgu çalışması gerçekleştiriyor” dedi.
Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdikleri beton yol uygulamasıyla diğer belediyelere örnek olduklarını belirten Öztozlu, “Beton yol uygulamasının düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olmasının yanı sıra döküm süresinin uzun olması en büyük avantajı. Bu anlamda asfalta alternatif olarak kentin çeşitli noktalarında beton yol uygulaması gerçekleştiriyoruz. Kısa süre içerisinde de beton yol uygulamasında elde ettiğimiz başarıyla diğer belediyelere de örnek olduk” ifadelerini kullandı.

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