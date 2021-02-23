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Manisa’da ‘Kolluk ihbar Şikayet Modülü’ çalışmaları başladı

23.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Manisa’da ‘Kolluk İhbar Şikayet Modülü’ kullanımı hakkında 62 personele hizmet içi eğitim verildi.Manisa İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun ve Uygulanmasına dair yönetmelik ile Kolluk İhbar Şikâyet Modülü kullanımı hakkında hizmet içi eğitim verildi.Eğitimden kaymakamlıklarından 21, il ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 18, il ve ilçe jandarma komutanlıklarından 23 olmak üzere toplam 62 personel faydalandı.Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilen eğitime Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl İdare Kurulu Müdürü Cihangir Deniz ve ilgililer katıldı.

Manisa’da ‘Kolluk İhbar Şikayet Modülü’ kullanımı hakkında 62 personele hizmet içi eğitim verildi.
Manisa İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun ve Uygulanmasına dair yönetmelik ile Kolluk İhbar Şikâyet Modülü kullanımı hakkında hizmet içi eğitim verildi.
Eğitimden kaymakamlıklarından 21, il ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 18, il ve ilçe jandarma komutanlıklarından 23 olmak üzere toplam 62 personel faydalandı.
Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilen eğitime Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl İdare Kurulu Müdürü Cihangir Deniz ve ilgililer katıldı. Eğitim İl İdare Kurulu Müdürlüğü personeli Kurtuluş Bayar tarafından verildi.

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