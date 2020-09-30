Manisa’da korkutan rakam

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, Manisa TV ekranlarında yayınlanan ‘Gündem Özel’ programına konuk oldu. Programda, 20-25 sene önce Manisa’da suya 50 metrelerde ulaşıldığı ancak şu an açılan sondajlarda suya 400 metrelerde ulaşıldığı vurgulandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, Manisa TV ekranlarında Büşra Gürbüz’ün sunumuyla gerçekleştirilen ‘Gündem Özel’ programında içme suyu ile ilgili yatırım ve hizmetleri izleyicilerle paylaştı. İçme suyu temini noktasında bugüne kadar 400 adet sondaj açıldığı bilgisinin de paylaşıldığı programda, 20-25 sene öncesinde suya 50 metrelerde ulaşılırken artık 400 metrelerde ulaşıldığının altı çizildi. Ayrıca öne çıkan konulardan biri de Devlet Su İşleriyle devam eden içme suyu barajı görüşmeleri oldu.

400 adet sondaj açıldı

Konuşmasına su temini için yürüttükleri çalışmalar ile devam eden Daire Başkanı Demir, “Genel Müdürlüğümüz kurulduğundan itibaren 400 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, içme suyuyla ilgili her türlü teklifimize hiç düşünmeden destek veriyor. Suya ulaşmak sanıldığı kadar kolay değil. Su kaynaklarımız yetersiz. 20-25 sene önce 50 metrelerde bulduğumuz suyu şu an itibarıyla 400 metreler civarında buluyoruz. Suyun kalitesi açısından da ne kadar çok aşağıya inilirse o kadar çok ağır metalle karşılaşılabiliyor. Bu noktadan hareketle de sağlıklı içme suyu temin etmek adına 111 adet içme suyu arıtma tesisimiz mevcut” ifadelerini kullandı.