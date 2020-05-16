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Manisa’da korona virüs denetimlerinde 14 bin TL ceza kesildi

MANİSA HABERLERİ  | 16.05.2020 16:00 | Son Güncelleme

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan iş yerleri ve şahıslara 14 bin 776 TL para cezası kesildi.Manisa’da korona virüs tedbirlerine yönelik denetleme yapıldı.

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan iş yerleri ve şahıslara 14 bin 776 TL para cezası kesildi.
Manisa’da korona virüs tedbirlerine yönelik denetleme yapıldı. Tedbirler kapsamında 875 berber, kuaför, güzellik salonu ile 530 toplu ulaşım aracı, 255 ticari taksi durağı ve taksi, 98 alışveriş merkezi ve 41 pazar yeri olmak üzere toplam bin 799 denetim yapıldı. Denetlemelerde tedbirleri ihlal ettiği tespit edilen 20 şahıs ve işletmeye 14 bin 776 TL cezai işlem uygulandı.
Virüs salgının önüne geçmek vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlere devam ediliyor.

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Duygu Eczanesi
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Gözdem Eczanesi
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