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Manisa'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

15.09.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Manisa'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Polis ekipleri, Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde kaçan 1 zanlıyı kovalamaya başladı.

Yakalanan şüphelinin üst aramasında, 20 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Z. (25) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Manisa'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

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Manisa Şehzadeler uyuşturucu

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