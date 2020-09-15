YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da Kovid-19'u yenen çiftten sağlıkçılara baklavalı teşekkür

Manisa'da Kovid-19'u yenen çiftten sağlıkçılara baklavalı teşekkür

MANİSA HABERLERİ  | 15.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Manisa'da Kovid-19'u yenen çiftten sağlıkçılara baklavalı teşekkür

MANİSA (AA) - Manisa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri mücadeleyi kazanan Gerçek çifti, tedavi sürecine kendilerine destek olan sağlık çalışanlarına baklavalı jest yaptı.

Yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvuran, sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konulan 55 yaşındaki Ahmet Gerçek, 6 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

Bu süreçte testi pozitif çıkan eşi Nuray Gerçek de aynı hastanede tedavi görerek sağlığına kavuştu.

Zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Ahmet Gerçek, karantina sürecinin tamamlamasının ardından iki tepsi baklava alarak hastanenin yolunu tuttu.

Kendilerini hayata tutundurmak için canla başla çalışan doktorlar ve sağlık çalışanlarına baklava ikram eden Ahmet Gerçek, gazetecilere, sağlık çalışanlarına baklavadan fazlasını borçlu olduklarını söyledi.

Tedavisinin ilk iki günü büyük zorluk yaşadığını söyleyen Gerçek, "Üçüncü gün ise baygınlık hissi oldu. Üçüncü günden sonra da yürümeye başladım. Altı gün hastanede kaldım. Doktorlarımızdan, emek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

Hastaneye yalnız gelen Ahmet Gerçek, eşinin karantina sürecinin devam ettiğini belirtti.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Mehmet Fatih Zeren ise salgın başladığından bu yana hastane olarak 6 binden fazla Kovid-19 hastasına hizmet verdiklerini dile getirerek "Onlardan bir tanesi eşiyle birlikte tedaviye aldığımız hastamız. Bu hepimiz için uzayan süreçte moral motivasyon meselesi. Bu güzel sonuçları gördükten sonra yaşadıklarımızın ağırlığı bir nebze hafifliyor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Manisa Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:44

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.