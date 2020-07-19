Manisa'da lavanta bahçelerinde hasat başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, kozmetik ve temizlik sanayisinden sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılan lavantanın ilk hasadına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İmrenler Mahallesi'nde 3 üreticinin bir araya gelerek 20 dönüm arazide üretim yaptığını ifade etti.

Bu rakamı gelecek yıllarda 200 dönüme çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Köse, "Hedefimiz kozmetik ve temizlik sanayisinde kullanılan lavantanın üretimini artırarak ilçemizde yaygınlaştırmak." dedi.

Üretici Gökhan Demir de ilk yılda 2 ton lavanta çiçeği rekoltesi elde ettiklerini belirterek gelecek yıl bu rakamı 5 tona çıkarmak istediklerini anlattı.

Demir, "Demirci'de bu gelir getirici bitkinin üretiminin yapılması bizleri daha çok mutlu eder." şeklinde konuştu.

