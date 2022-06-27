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Manisa'da maden mühendisi evinde ölü bulundu

27.06.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da maden mühendisi evinde ölü bulundu

Manisa'da maden mühendisi evinde ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 35 yaşındaki maden mühendisi evinde ölü bulundu.

Güzelyurt Mahallesinde yaşayan Enis Çetin'den birkaç gündür haber alamayan yakınları, eve gitti.

Evin kapısını çilingirle açtıran yakınları, Çetin'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Çetin'in öldüğünü belirledi.

Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da maden mühendisi evinde ölü bulundu

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