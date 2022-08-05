Manisa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Subaşı Mahallesi Girgin Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle atölyede maddi hasar oluştu.

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