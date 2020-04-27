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Manisa'da martı vuran kişiye 16 bin lira ceza

MANİSA HABERLERİ  | 27.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Manisa'da martı vuran kişiye 16 bin lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen kişiye 16 bin lira ceza uygulandı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunusemre ilçesi Göksu mevkisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

Bölgede kaçak avlandığı tespit edilen Ö.H (46), vurduğu 20 martıyla yakalandı.

Ö.H'ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

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Ceza Kaçak av Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Martı

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