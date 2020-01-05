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  4. Manisa'da minibüs devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Manisa'da minibüs devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 05.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Manisa'da minibüs devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen minibüsteki iki kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli ilçesinden Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüs, Örnekköy mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Minibüste bulunan Gamze Çiftçi (35) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 9 kişi ambulanslarla Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli’ye akrabalarını ziyarete gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazanın, sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Alaşehir Kaza Manisa Minibüs Trafik Yaralı

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