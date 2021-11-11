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Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.11.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İlçedeki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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trafik kazası Manisa

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