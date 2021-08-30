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Manisa'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

30.08.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Burak Uzun'un kullandığı 45 RA 4076 plakalı motosiklet, Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde devrildi.

Haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Ramazan Yıldırım yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası polis

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