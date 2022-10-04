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Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı

04.10.2022 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Çınarlıdere'nin kullandığı 45 Z 5046 plakalı motosiklet, Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Çataltepe Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Çınarlıdere ile motosikletteki Muhammet Aksakal (22), Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Çınarlıdere ilçedeki özel bir hastaneye, Aksakal ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

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trafik kazası Manisa motosiklet

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