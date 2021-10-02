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Manisa'da motosiklet sürücüsü tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

02.10.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da motosiklet sürücüsü tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sepetli motosikletiyle çöp konteynerine çarptıktan sonra yola savrulan sürücü, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derbent Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz G, sepetli motosikletiyle kaldırımda seyrederken yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, İzmir-Ankara kara yoluna savruldu, sürücü Yılmaz G. ise motosikletten sepete düştü.

Bu sırada E-96 kara yolunda seyreden bir tırın dorsesindeki lastikler, motosiklete çarptı.

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsünün kurtuluşu, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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