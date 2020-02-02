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Manisa'da nikah salonlarında "02.02.2020" yoğunluğu

MANİSA HABERLERİ  | 02.02.2020 20:37 | Son Güncelleme

Manisa'da nikah salonlarında "02.02.2020" yoğunluğu

MANİSA (AA) - Manisa'da gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de 42 çiftin nikahı kıyıldı.

Manisa'nın merkez Şehzadeler ve Yunusemre ile Soma, Turgutlu, Salihli, Kula, Demirci, Sarıgöl, Akhisar ve Alaşehir ilçelerinde 2 Şubat'ta evlenmek için belediyelere 42 çift başvurdu.

Nikahlarını bugüne denk getirmek isteyen çiftlerin ilgisi nedeniyle belediye nikah salonlarında yoğunluk yaşandı.

Soma Belediyesi Nikah Memuru Sezai Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kış mevsiminde normalde bu dönemde nikahlarımız çok nadir olur ancak özel gün olması nedeniyle bugün için 4 nikah başvurusu aldık." dedi.

Alpcan Elmas ile evlenen Arife Elmas ise 2 Şubat 2020'nin çok özel bir tarih olduğunu söyledi.

Elmas, "Tersten de aynı tarih olduğunu fark edince bir yıl öncesinden bunun planını yaptık. Birlikte buna karar verdik, düğün tarihimizin anlamlı olmasını istedik. Mutluyuz, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Gülşah Gündüz ile dünyaevine giren Tolga Gündüz de 6 ay öncesinden nikah başvurusu yaptıklarını dile getirerek, "Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir tarih. İyi ki bunu yapmışız. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
02.02.2020 Düğün Manisa Nikah

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İmsak
06:45
Sabah
08:09
Öğle
13:29
İkindi
16:14
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Derya Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
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