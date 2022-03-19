Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede

MANİSA (AA) - Manisa’da kayıp ihbarı yapılan kişinin yakılarak gömülmüş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Salihli ilçesinde yaşayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Yunus Şahin'in (61), Turgutlu ilçesinde bir tarlada öldürüldükten sonra yakılarak gömüldüğünün belirlenmesi sonrası genişletilen soruşturma kapsamında Ö.G (31) ile ağabeyi A.G'nin (34) ardından kuzeni M.Y (37) de gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, cesedin gömülü bulunduğu arazide çok sayıda sazın kesilip yığılarak Yunus Şahin'e ait otomobilin saklandığı, cesedin yakılmasında sazların da kullanıldığı belirlendi.

Yunus Şahin'in, Kula ilçesinde tavuk besiciliği yaptığı da öğrenildi.

Kayıp ihbarı yapılan Yunus Şahin'e ait otomobili kullandığı tespit edilen Ö.G, dün gözaltına alınmıştı. Şahin'i alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada tabancayla vurduktan sonra gömdüğünü itiraf eden zanlının gösterdiği tarlada yakılarak gömülmüş halde ceset bulunmuştu.

