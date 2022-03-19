YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede

Manisa'da öldürülen kişinin yakılarak gömülmesiyle ilgili zanlılar adliyede

19.03.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suçunu itiraf eden zanlının ağabeyinin ardından kuzeni de gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa’da kayıp ihbarı yapılan kişinin yakılarak gömülmüş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Salihli ilçesinde yaşayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Yunus Şahin'in (61), Turgutlu ilçesinde bir tarlada öldürüldükten sonra yakılarak gömüldüğünün belirlenmesi sonrası genişletilen soruşturma kapsamında Ö.G (31) ile ağabeyi A.G'nin (34) ardından kuzeni M.Y (37) de gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, cesedin gömülü bulunduğu arazide çok sayıda sazın kesilip yığılarak Yunus Şahin'e ait otomobilin saklandığı, cesedin yakılmasında sazların da kullanıldığı belirlendi.

Yunus Şahin'in, Kula ilçesinde tavuk besiciliği yaptığı da öğrenildi.

Kayıp ihbarı yapılan Yunus Şahin'e ait otomobili kullandığı tespit edilen Ö.G, dün gözaltına alınmıştı. Şahin'i alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada tabancayla vurduktan sonra gömdüğünü itiraf eden zanlının gösterdiği tarlada yakılarak gömülmüş halde ceset bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiKadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi
GÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklamaGÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
Türkiye'nin en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi zirveyi hedefliyorTürkiye'nin en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi zirveyi hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet

Manisa Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
13:23
İkindi
16:47
Akşam
19:27
Yatsı
20:44
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyin

Kemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyin

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsellik itirafı olay oldu! “Bana katılıyor, her gün...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Bana katılıyor, her gün...”

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.