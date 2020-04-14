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Manisa’da online satranç turnuvası

MANİSA HABERLERİ  | 14.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında bütün sportif ve kültürel faaliyetlerin iptal edilmesi üzerine harekete geçen MER Koleji, öğrencileri için 23 Nisan Online Satranç Turnuvası düzenliyor.Uzaktan verilen akademik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerine sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de online ulaşan MER Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel Satranç turnuvası düzenliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bütün sportif ve kültürel faaliyetlerin iptal edilmesi üzerine harekete geçen MER Koleji, öğrencileri için 23 Nisan Online Satranç Turnuvası düzenliyor.
Uzaktan verilen akademik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerine sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de online ulaşan MER Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel Satranç turnuvası düzenliyor. 15 Nisan Çarşamba Günü başlayacak olan turnuva 20 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Düzenledikleri 23 Nisan Online Satranç Turnuvası hakkında bilgi veren MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “MER Koleji öğrencileri online oyun değil uzaktan online satranç oynuyorlar. Bu kapsamda şimdi de 23 Nisan Online Satranç Turnuvası düzenliyoruz. Satrancın bir zeka oyunu olduğunu her hatada sonsuz çözüm yolunun olduğunu, 4. hamleden sonra 318 milyar farklı oyun oynanabilen oyuna satranç dendiğini bilerek gereken önemi veriyoruz. #satranç #evdekal #çocuğumlasatranç dedik öğretmenlerimiz rehberliğinde öğrencilerimize sabırlı olma ve sakin kalma alışkanlığı kazandırmak, araştırma yapmaya yönlendirmek, odaklanarak, dikkatli ve temkinli yaşamayı öğretmek, hedef belirlenmesine ve bu hedefe gitmek için yollar, çareler düşünülmesine katkı sağlamak için satrancı sevdirmeye çalışıyoruz. Biz uzaktan da olsa satranç diyoruz. Bu kapsamda kampüsümüzde daha önce pek çok satranç turnuvası düzenledik. Bunun yanında Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Göktaşlı beyi de davet ederek öğrencilerimizin satrancı farklı bir açıdan görmelerini sağladık. Kampüsümüzden şampiyonlar, milli takım sporcuları çıktı. Malum süreçten dolayı şimdi de bu değerli zeka oyununu öğrencilerimize uzaktan da olsa sevdirmeye unutturmamaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki akademik başarının yanında sanat, spor, müzik, akıl ve zeka oyunları başarı getirecektir. Sadece bilgi yüklenmiş değil, beceri kazanmış bildiklerinden sonuç çıkarabilen öğrenciler hedefliyoruz. Tüm veli ve öğrencilerimize sağlıklı günler diliyoruz.” dedi.

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