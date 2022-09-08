Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünlerinin işlendiği bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



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